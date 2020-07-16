16 июля МегаФон предложил компаниям интеллектуальный комплекс «Тепловизор»

Цифровая система способна за доли секунды бесконтактно измерять температуру тела сразу десяткам человек. В компании считают, что ее использование может предотвращать массовые заболевания сотрудников. Это решение с встроенной аналитикой уже установлено в нескольких учреждениях Кубани и Ставрополья: в гостиницах, санаториях и на производствах. Например, на входе в одну из крупных строительных компаний — «Краснодаргазстрой». Сохранить здоровье сотрудников — главная задача любого бизнеса. Поэтому услуга особенно актуальна для предприятий, специфика работы которых не позволяет уйти на удаленку. Также это решение важно для мест массового скопления людей. Оборудование определяет температуру с точностью до 0,3 градуса и делает это в 5 раз быстрее измерений привычным лобным термометром.

«Краснодаргазстрой» установил тепловизор одним из первых на юге и Северном Кавказе. В период пандемии работа предприятия не останавливается. Тысячи его сотрудников продолжают строить газопроводы по всей РФ. «Вопрос здоровья сотрудников для нас всегда в приоритете, а сейчас он особенно актуален. Ежедневно мы выдаем работникам средства индивидуальной защиты — маски и антисептики. Теперь можем и контролировать температуру. Благодаря тепловизору мы сможем не допустить распространение заболевания на производстве. Мы планируем продолжить его использовать и после улучшения ситуации», — сказала заместитель гендиректора по правовому обеспечению и управлению персоналом компании «Краснодаргазстрой» Милена Попова.