Для контроля здоровья МегаФон предложил умный тепловизор с распознованием лиц
16 июля МегаФон предложил компаниям интеллектуальный комплекс «Тепловизор»
Цифровая система способна за доли секунды бесконтактно измерять температуру тела сразу десяткам человек. В компании считают, что ее использование может предотвращать массовые заболевания сотрудников. Это решение с встроенной аналитикой уже установлено в нескольких учреждениях Кубани и Ставрополья: в гостиницах, санаториях и на производствах. Например, на входе в одну из крупных строительных компаний — «Краснодаргазстрой».
Сохранить здоровье сотрудников — главная задача любого бизнеса. Поэтому услуга особенно актуальна для предприятий, специфика работы которых не позволяет уйти на удаленку. Также это решение важно для мест массового скопления людей. Оборудование определяет температуру с точностью до 0,3 градуса и делает это в 5 раз быстрее измерений привычным лобным термометром.
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«Краснодаргазстрой» установил тепловизор одним из первых на юге и Северном Кавказе. В период пандемии работа предприятия не останавливается. Тысячи его сотрудников продолжают строить газопроводы по всей РФ.
«Вопрос здоровья сотрудников для нас всегда в приоритете, а сейчас он особенно актуален. Ежедневно мы выдаем работникам средства индивидуальной защиты — маски и антисептики. Теперь можем и контролировать температуру. Благодаря тепловизору мы сможем не допустить распространение заболевания на производстве. Мы планируем продолжить его использовать и после улучшения ситуации», — сказала заместитель гендиректора по правовому обеспечению и управлению персоналом компании «Краснодаргазстрой» Милена Попова.
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Интеллектуальный сервис включает распознавание лица и бесконтактное измерение температуры тела. В случае фиксации повышенной температуры, комплекс, в зависимости от настроек, может подать звуковой и световой сигнал или заблокировать турникет для входа сотрудника с признаками заболевания. Кроме того, програмное обеспечение автоматически формирует отчет с указанием времени и места, прилагая к нему фото и показатели температуры человека. Отчет сохраняется в базе данных.
«Систему контроля температуры тела можно установить не только на входе на производственные предприятия. Она будет эффективно работать и на других более крупных объектах. Это цеха, аэропорты и вокзалы, медицинские и учебные заведения, торговые центры, места массового скопления людей. Плюсов у нашей системы несколько — точность и скорость измерения. Человек не должен останавливаться и тратить время. А значит можно избежать лишних очередей. К тому же система полностью автоматизирована и не требует выделения отдельных работников для ее контроля», —отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.
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