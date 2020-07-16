Ростовская область попала в топ-20 регионов РФ по интенсивности слежки во время пандемии

16 июля международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад «Пандемия слежки»

Исследование посвящено методам слежения за гражданами РФ во время пандемии коронавируса. Над докладом работал правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов. Он отметил, что «введение карантина послужило катализатором развития всех видов слежения, прежде всего — цифровых».

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Исследование выделило пять видов действий по сбору сведений о частной жизни граждан: централизованный сбор информации о гражданах, прибывающих в страну, регион или населенный пункт;

система цифровых или аналоговых пропусков, позволяющих ограничивать виды транспорта и цели передвижения и классифицировать группы населения по объему прав;

видеонаблюдение, в том числе — с распознаванием лиц;

отслеживание нахождения граждан по геолокациям, которые передают мобильные устройства и следящие приложения;

расширение возможностей слежки путем делегирования полицейских функций частным субъектам и представителям иных ведомств (на Кубани во время карантина улицы патрулировали мобильные отряды из полицейских, казаков, росгвардейцев и общественников).

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Сбор информации непосредственно от граждан и централизованная обработка геолокационных данных — единственные мероприятия, которые проводили во всей стране. В остальном у региональных властей была возможность выбора стратегии и методов слежки. В 61 из 85 регионов РФ использовали различные технологии слежки в связи с карантином. В четверку лидеров среди регионов, власти которых использовали почти все способы слежки и контроля граждан, вошли Москва, Московская область, Башкортостан и Приморский край. В 15 регионах власти внедрили четыре способа ограничения на свободу перемещений и тайну частной жизни.

Власти 23 регионов РФ в разных формах ввели цифровые пропуска — буквенно-цифровые коды для выхода из дома либо для передвижения на личном и/или общественном транспорте. Так как системы цифровых пропусков создавались экстренно, не проводился независимый аудит — это не могло не сказаться на качестве и безопасности. В 13 регионах ввели аналоговые пропуска (их, как правило, оформляли работодатели для сотрудников, которым разрешено продолжать работу не дистанционно) в качестве самостоятельной или дополнительной меры. В 12 регионах использовали систему распознавания лиц для выявления нарушителей карантина.

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Почти в половине регионов власти предоставили чрезвычайные полномочия с возможностью вмешиваться в частную жизнь широкому кругу субъектов — от медработников и спасателей до таксистов, народных дружинников и казаков. Исследование «Агоры» утверждает, что это привело к явно незаконным дискриминационным практикам к уязвимым группам населения . «В будущем, при "чрезвычайных" обстоятельствах, которыми отныне может быть объявлено все, что угодно — от новой эпидемии или техногенной катастрофы до акций протеста, — накопленный во время карантина опыт и ресурсы позволят быстро развернуть плотное наблюдение и дифференцировать граждан по объему прав и свобод. Как оказалось, для этого властям даже не нужно объявлять чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение», — напомнил автор доклада.