«Кубань Кредит» приобрел тепловизор и тесты для ККБ
Банк «Кубань Кредит» первым среди самостоятельных банков Краснодарского края начал помогать медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом
Краевая клиническая больница №1 им. С. В. Очаповского получила первую партию новейших экспресс-тестов «Изотерм SARS-CoV-2РНК-скрин» для быстрого диагностирования коронавируса. Банк выделил на приобретение препаратов почти 6 млн рублей, запланирована поставка порядка 11 тыс. тестов.
С их помощью специалисты ККБ смогут оперативно тестировать большее число проб на наличие коронавируса, обеспечивая тем самым безопасность для пациентов и персонала ведущего медучреждения региона.
«Изотерм SARS-CoV-2РНК-скрин» — первая отечественная система, которая позволяет с высокой точностью выявить COVID-19 в течение 40 минут. К ее преимуществам относится то, что она готова к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требует дополнительного оборудования.
Ранее «Кубань Кредит» приобрел для ККБ №1 мощный тепловизор стоимостью 1,8 млн рублей. Он позволяет уже на входе в больницу дистанционно измерять температуру тела и мониторить входящих пациентов.