«Кубань Кредит» приобрел тепловизор и тесты для ККБ

Банк «Кубань Кредит» первым среди самостоятельных банков Краснодарского края начал помогать медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом

Краевая клиническая больница №1 им. С. В. Очаповского получила первую партию новейших экспресс-тестов «Изотерм SARS-CoV-2РНК-скрин» для быстрого диагностирования коронавируса. Банк выделил на приобретение препаратов почти 6 млн рублей, запланирована поставка порядка 11 тыс. тестов.

С их помощью специалисты ККБ смогут оперативно тестировать большее число проб на наличие коронавируса, обеспечивая тем самым безопасность для пациентов и персонала ведущего медучреждения региона.