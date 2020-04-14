«Кубань Кредит» приобрел тепловизор и тесты для ККБ

Партнерский Краснодарский край

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Банк «Кубань Кредит» первым среди самостоятельных банков Краснодарского края начал помогать медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом

Краевая клиническая больница №1 им. С. В. Очаповского получила первую партию новейших экспресс-тестов «Изотерм SARS-CoV-2РНК-скрин» для быстрого диагностирования коронавируса. Банк выделил на приобретение препаратов почти 6 млн рублей, запланирована поставка порядка 11 тыс. тестов.

С их помощью специалисты ККБ смогут оперативно тестировать большее число проб на наличие коронавируса, обеспечивая тем самым безопасность для пациентов и персонала ведущего медучреждения региона.

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«Изотерм SARS-CoV-2РНК-скрин» — первая отечественная система, которая позволяет с высокой точностью выявить COVID-19 в течение 40 минут. К ее преимуществам относится то, что она готова к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требует дополнительного оборудования.

Ранее «Кубань Кредит» приобрел для ККБ №1 мощный тепловизор стоимостью 1,8 млн рублей. Он позволяет уже на входе в больницу дистанционно измерять температуру тела и мониторить входящих пациентов.

Банки Коронавирус Медицина

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