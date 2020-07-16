В районе Западного обхода Краснодара построят спорткомплекс

Современный спортивный комплекс появится в Краснодаре на улице имени Вавилова

Представители администрации Краснодара провели встречу с жителями города, на которой обсудили этапы строительства спорткомплекса. Объект будет представлять собой физкультурно-оздоровительный центр со спортивными залами, беговым кольцом, а также с крытыми и открытыми полями. Земельный участок, где появится новый спортивный объект, расположен на месте стадиона «Здоровье», однако он займет большую площадь — более 1,1 га.

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Помимо беговых дорожек предполагается оборудование тренажерного зала, залов для борьбы, занятий гандболом, баскетболом, волейболом и мини-футболом. На открытом участке комплекса расположится футбольное поле, построенное по современным стандартам. Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Краснодара Зоя Яковлева представила проект горожанам и ответила на их вопросы. «Задержка произошла на стадии прохождения проектом госэкспертизы», — объяснила Зоя Яковлева.

Техническая часть проекта уже получила положительное заключение, осталось утвердить сметную документацию по новым правилам проведения госэкспертизы. Теперь, чтобы утвердить смету, нужно сравнивать цены с аналогичными объектами, но аналогов новому спорткомплексу на Вавилова в России нет. Это задержало начало строительства объекта. Ориентировочно, заключение планируется получить до конца сентября 2020 года. Сам процесс возведения объекта займет примерно один год и три месяца.