В районе Западного обхода Краснодара построят спорткомплекс
Современный спортивный комплекс появится в Краснодаре на улице имени Вавилова
Представители администрации Краснодара провели встречу с жителями города, на которой обсудили этапы строительства спорткомплекса. Объект будет представлять собой физкультурно-оздоровительный центр со спортивными залами, беговым кольцом, а также с крытыми и открытыми полями. Земельный участок, где появится новый спортивный объект, расположен на месте стадиона «Здоровье», однако он займет большую площадь — более 1,1 га.
Помимо беговых дорожек предполагается оборудование тренажерного зала, залов для борьбы, занятий гандболом, баскетболом, волейболом и мини-футболом. На открытом участке комплекса расположится футбольное поле, построенное по современным стандартам.
Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Краснодара Зоя Яковлева представила проект горожанам и ответила на их вопросы.
«Задержка произошла на стадии прохождения проектом госэкспертизы», — объяснила Зоя Яковлева.
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Техническая часть проекта уже получила положительное заключение, осталось утвердить сметную документацию по новым правилам проведения госэкспертизы. Теперь, чтобы утвердить смету, нужно сравнивать цены с аналогичными объектами, но аналогов новому спорткомплексу на Вавилова в России нет. Это задержало начало строительства объекта. Ориентировочно, заключение планируется получить до конца сентября 2020 года. Сам процесс возведения объекта займет примерно один год и три месяца.
В пресс-службе администрации Краснодара также сообщили, что уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна в Юбилейном микрорайоне. Сейчас в городе ведется строительство и проектирование еще пяти новых спорткомплексов. На стадии строительства находится многофункциональный комплекс на улице 70-летия Октября, 10/1, проектирование завершено в Пашковском жилом районе, где планируется возвести спорткомплекс школы № 58. На стадии проектирования находятся: зал для занятий батутным спортом и акробатикой на улице 1-й Тихой, 10, комплекс для прыжков на батуте на Фадеева, 421/1 и спорткомплекс школы № 20 на улице Сормовской.
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