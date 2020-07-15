В Краснодаре в четвертый раз за два года пропал пенсионер с тростью

Полицейские Краснодара в июле снова попросили жителей города помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера

По данным полиции, 10 июля 69-летний Валерий Егоянц вышел из дома на улице Седина и до сих пор не вернулся.

На вид мужчине около 70 лет, рост — около 165 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы с залысиной на лбу, могут быть усы. При ходьбе он хромает и сильно отставляет одну руку в сторону. Также у пенсионера может быть трость.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Валерия Егоянца, просьба сообщить об этом в отдел полиции Центрального округа (улица Садовая, 110) или по телефонам: 8 (964) 914-09-93, 8 (928) 357-00-07 либо 102.

Напомним, Егоянц уже пропадал без вести в июле 2018 года. Второй раз его искали в мае 2019-го, в третий раз — в начале мая 2020-го.