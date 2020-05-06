В Краснодаре снова пропал пенсионер с тростью

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 5 мая попросила жителей помочь в поисках пропавшего Валерия Егоянца

Пенсионер ушел из дома на улице Седина 29 апреля и до сих пор не вернулся. Ему 69 лет, рост около 160-165 см, худощавое телосложение, короткая стрижка и седые волосы с залысиной на лбу. Возможно, у мужчины есть усы. Валерий Егоянц хромает при ходьбе и сильно отставляет руку в сторону. Также у него может быть трость.

В пресс-службе УМВД по Краснодару попросили всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, сообщить об этом в отдел полиции Центрального округа на улице Садовой, 110. Также можно позвонить по телефонам: 8(861) 255-78-66, 8(928) 357-00-07, 102.

Напомним, Егоянц уже пропадал в июле 2018 года. Второй раз его искали в мае 2019-го.

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