В центре Краснодара ищут пропавшего пенсионера с тростью

Краснодарский край

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Полицейские Краснодара в мае попросили жителей города помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера

По данным полиции, 10 мая 68-летний Валерий Егоянц вышел из дома по улице Седина и не вернулся.

На вид мужчине около 65 лет, рост примерно 165 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы с залысиной на лбу, усы. На пропавшем была светлая рубашка и синие спортивные брюки. В руках у него трость.

Если у кого-то есть информация о местонахождении Валерия Егоянца, просьба сообщить об этом в отдел полиции или по телефонам: 8 (861) 255-78-66, 8 (928) 357-000-7 либо 102.

Как сообщали Юга.ру, Валерий Егоянц уже пропадал в июле 2018 года.

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