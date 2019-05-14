В центре Краснодара ищут пропавшего пенсионера с тростью

Полицейские Краснодара в мае попросили жителей города помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера

По данным полиции, 10 мая 68-летний Валерий Егоянц вышел из дома по улице Седина и не вернулся.

На вид мужчине около 65 лет, рост примерно 165 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы с залысиной на лбу, усы. На пропавшем была светлая рубашка и синие спортивные брюки. В руках у него трость.

Если у кого-то есть информация о местонахождении Валерия Егоянца, просьба сообщить об этом в отдел полиции или по телефонам: 8 (861) 255-78-66, 8 (928) 357-000-7 либо 102.