В Краснодаре ищут 65-летнего пенсионера
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре полицейские разыскивают 65-летнего Валерия Егоянца
Вечером 28 июля он ушел из дома на улице Седина и до сих пор не вернулся.
Рост мужчины — 165 см. Он худощавого телосложения, имеет седые волосы и короткую стрижку, носит усы, на лбу — залысина.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Валерия Егоянца, просят обратиться в отдел полиции на улице Садовой, 110 или по телефонам: 8 (989) 228-99-08, 8 (861) 255-78-66, 102.
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