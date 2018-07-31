В Краснодаре ищут 65-летнего пенсионера

Краснодарский край

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В Краснодаре полицейские разыскивают 65-летнего Валерия Егоянца

Вечером 28 июля он ушел из дома на улице Седина и до сих пор не вернулся. 

Рост мужчины — 165 см. Он худощавого телосложения, имеет седые волосы и короткую стрижку, носит усы, на лбу — залысина.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Валерия Егоянца, просят обратиться в отдел полиции на улице Садовой, 110 или по телефонам: 8 (989) 228-99-08, 8 (861) 255-78-66, 102.

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