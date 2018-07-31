В Краснодаре ищут 65-летнего пенсионера

В Краснодаре полицейские разыскивают 65-летнего Валерия Егоянца

Вечером 28 июля он ушел из дома на улице Седина и до сих пор не вернулся.

Рост мужчины — 165 см. Он худощавого телосложения, имеет седые волосы и короткую стрижку, носит усы, на лбу — залысина.