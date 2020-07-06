В Адыгее лошадь во время похода ударила туриста и сломала ему голень

Сочинские спасатели госпитализировали туриста, которого ударила лошадь во время похода

Инцидент произошел у подножия горы Большой Тхач (Майкопский район республики Адыгея) во время конного похода. 43-летнего жителя Пятигорска сильно лягнула лошадь.

Несмотря на оказанную первую помощь, у мужчины проявлялось спутанное сознание, давление сильно упало. Спасатели на носилках транспортировали туриста с открытым переломом голени и серьезной кровопотерей на борт вертолета МЧС России, доставили на базу отряда в Сочи и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Представитель пресс-службы подчеркнула, что туристическая группа, которая отправилась в конный поход по природному парку «Большой Тхач», на учете в МЧС не состояла.

Как писали Юга.ру, в конце июня в Сочи за два дня спасатели транспортировали с экомаршрутов 3-летнего и 14-летнего травмированных детей.