Аэропорты Краснодара и Сочи эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Краснодаре и Сочи утром 15 июля здания аэропорта Краснодара начали проверять на предмет минирования

Напомним, подобная ситуация повторяется вторые сутки подряд. Утром 14 июля поступило сообщение о возможном минировании самолетов на стоянке и самого здания аэропорта краевой столицы. Пассажиров эвакуировали из терминала, всего за пределы территории аэровокзала вышли около 800 человек. В это время в городе начался проливной дождь.

15 июля в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара сообщили, что в 11:13 им поступила информация о возможном минировании.

«Пассажиры эвакуированы из терминала на безопасное расстояние. Работает оперативная группа с кинологами. Рейсы задержаны», — уточнила представитель пресс-службы.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру рассказали, что также в 11:13 на общую электронную почту управляющей компании поступила информация о возможном минировании аэропорта. При этом какого именно — не уточняется.

«Здание аэровокзального комплекса и территорию аэропорта Сочи обследуют кинологи с собаками и сотрудники полиции, проводя предупредительные мероприятия в соответствии с разработанным планом совместных действий с правоохранительными органами», — сообщили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодаре из-за сообщения о минировании аэропорта задержали пять рейсов.