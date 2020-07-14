В Краснодаре из-за сообщения о минировании аэропорта задержали 5 рейсов

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта, в 10:46 им поступило сообщение о возможном минировании самолетов на стоянке и самого здания аэропорта. Пассажиров эвакуировали из терминала, всего за пределы территории аэровокзала вышли около 800 человек.

На перроне обследовали три самолета, все рейсы задержали. На месте работала оперативная группа с кинологом. Проверка длилась около двух часов. В 12:15 в аэропорту начали обслуживание прилетевших пассажиров, спустя 15 минут в терминал допустили пассажиров вылетающих рейсов.

«Терминал продолжил работу по расписанию. Среднее время задержки пяти рейсов не превысило часа», — сообщили в пресс-службе аэропорта.