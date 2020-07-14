«Ростелеком» предоставит ТВ южным отелям бесплатно на три месяца

В ЮФО и СКФО «Ростелеком» запустил акцию для гостиничного бизнеса

В ее рамках провайдер предлагает пансионатам и отелям подключить интерактивное цифровое телевидение бесплатно на три месяца. На этот период «Ростелеком» предоставляет клиентам ТВ-приставку и дает возможность при необходимости приобрести телевизор в рассрочку по специальной цене. Также возможно подключение на основе современных Smart-телевизоров гостиничной серии. В акции могут участвовать предприятия с номерным фондом от 30 мест и не использующие сейчас данный сервис. Услуга имеет только лицензионный контент и обеспечивает высокое качество аудио и видеотрансляций, большой выбор интерактивных сервисов и цифровых каналов для публичного и непубличного показа. Она легко интегрируется с такими системами управления гостиницами, как Opera и Fidelio. Выделенный нулевой канал для рекламы позволяет отельерам формировать собственные предложения для постояльцев и продвигать их.

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«В этом году гостиничный бизнес в числе первых пострадал от пандемии. Отели вынуждены были отменять бронирование, возвращая деньги клиентам, и закрываться на неопределенный срок. Несмотря на то, что ситуация сейчас выравнивается, всем очевидно, что выпадающие доходы у предпринимателей в этой сфере будут значительными. Поэтому «Ростелеком» решил поддержать отельеров и запустил беспрецедентную акцию, в рамках которой можно до конца нынешнего летнего сезона воспользоваться нашим предложением совершенно бесплатно и тем самым повысить сервис для отдыхающих, увеличив свое конкурентное преимущество», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов. Услуга «Телевидение для гостиниц» удобна в управлении. Панель администратора позволяет контролировать заселение или выселение номеров, отправлять сообщения гостям, транслировать пользовательский контент. Высокое качество видео в формате HD обеспечит наилучшее изображение на больших экранах, а возможность подключения дополнительных пакетов по желанию гостей позволит удовлетворить интересы даже самых искушенных зрителей.