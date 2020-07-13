«Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»

В приложение добавлены новые функции конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.

Новая версия «Биометрии» позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль.

В приложении появился новый раздел «Уведомления», в котором отображаются история всех биометрических операций пользователя и уведомления от Единой биометрической системы. В онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также появилась возможность оставить отзыв на работу операциониста, который регистрировал биометрию в отделении.