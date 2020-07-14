В Анапе снова запретили купаться в море

Краснодарский край

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В Анапе из-за непогоды 14 июля снова ввели запрет на купание в Черном море

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по сильным дождям, грозам и шквалистому ветру. В предыдущий раз купаться в Анапе запрещали 8 и 9 июля. Это случилось после того, как в Геленджике и Краснодаре ливни затопили улицу, а на побережье в нескольких местах заметили смерчи.

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14 июля в Анапе снова запретили купаться на всех пляжах — в связи со штормом и сильным донным течением, сообщили в пресс-службе городской администрации. Управление гражданской обороны и защиты населения попросило не подвергать неоправданному риску свои жизнь и здоровье.

Анапа Черное море Штормовые предупреждения

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