В Анапе снова запретили купаться в море
В Анапе из-за непогоды 14 июля снова ввели запрет на купание в Черном море
Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по сильным дождям, грозам и шквалистому ветру. В предыдущий раз купаться в Анапе запрещали 8 и 9 июля. Это случилось после того, как в Геленджике и Краснодаре ливни затопили улицу, а на побережье в нескольких местах заметили смерчи.
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14 июля в Анапе снова запретили купаться на всех пляжах — в связи со штормом и сильным донным течением, сообщили в пресс-службе городской администрации. Управление гражданской обороны и защиты населения попросило не подвергать неоправданному риску свои жизнь и здоровье.
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