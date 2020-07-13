На Кубани ухудшится погода, но температура воздуха ниже не станет

На 13 и 14 июля МЧС дали новое предупреждение — о непогоде. На юго-востоке и Черноморском побережье прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Также над акваторией моря возможно возникновение смерчей. В северных районах при этом сохраняется опасность возникновения пожаров.

Напомним, 12 июля в крае действовало экстренное предупреждение по сильной жаре: в северных, северо-восточных районах региона ожидалсь повышение температуры воздуха до 39 °C.

Температура воздуха не изменится значительно. По данным кубанского гидрометцентра, на Кубани во вторник ночью ожидается 17-22 °C, днем 30-35 °C, на Черноморском побережье — 27-32 °C.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также предупредили, что в понедельник и вторник на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках бассейна реки Кубань и реках на побережье от Геленджика до Магри ожидаются подъемы уровня воды. Это может привести к оползням, подмывам опор мостов и прорывам дамб.