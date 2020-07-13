В Краснодаре умерла женщина с коронавирусом
По официальным данным, 13 июля в Краснодарском крае скончались 88 пациентов с COVID-19
Напомним, за все время наблюдения в Краснодарском крае диагностировали коронавирус у 6 тыс. 785 человек. Выздоровели 5 тыс. 699 пациентов, 88 больных умерли. Об одном из них стало известно 13 июля.
Как рассказали в краевом оперштабе, 66-летняя жительница Краснодара заболела 1 июля. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 Краснодара с двусторонней пневмонией тяжелого лечения.
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Анализ на COVID-19 дал положительный результат. У пациентки ухудшилось самочувствие, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ. Спасти ее не удалось.
В региональном министерстве здравоохранения добавили, что женщина страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.
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