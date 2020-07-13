В Краснодаре умерла женщина с коронавирусом

По официальным данным, 13 июля в Краснодарском крае скончались 88 пациентов с COVID-19

Напомним, за все время наблюдения в Краснодарском крае диагностировали коронавирус у 6 тыс. 785 человек. Выздоровели 5 тыс. 699 пациентов, 88 больных умерли. Об одном из них стало известно 13 июля.

Как рассказали в краевом оперштабе, 66-летняя жительница Краснодара заболела 1 июля. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 Краснодара с двусторонней пневмонией тяжелого лечения.