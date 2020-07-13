Еще 64 человека на Кубани заразились коронавирусом, один пациент умер

В Краснодарском крае к 13 июля выявили коронавирус у 6 тыс. 785 человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 537 новых случаев заражения . Выздоровели 2 тыс. 960 человек, было 104 летальных исхода, сообщает федеральный оперативный штаб. Максимальное количество инфицированных зарегистрировали в Москве (672), Санкт-Петербурге (291) и Ханты-Мансийском автономном округе (270).

Всего в стране за время наблюдения подтвердили коронавирус у 733 тыс. 699 человек , пишет RT. Выздоровели 504 тыс. 21 человек, было 11 тыс. 439 летальных исходов.