Еще 64 человека на Кубани заразились коронавирусом, один пациент умер
В Краснодарском крае к 13 июля выявили коронавирус у 6 тыс. 785 человек
В России за последние сутки выявили 6 тыс. 537 новых случаев заражения. Выздоровели 2 тыс. 960 человек, было 104 летальных исхода, сообщает федеральный оперативный штаб. Максимальное количество инфицированных зарегистрировали в Москве (672), Санкт-Петербурге (291) и Ханты-Мансийском автономном округе (270).
Всего в стране за время наблюдения подтвердили коронавирус у 733 тыс. 699 человек, пишет RT. Выздоровели 504 тыс. 21 человек, было 11 тыс. 439 летальных исходов.
На Кубани за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 64 человека. Выздоровели 15 человек, 1 пациент умер.
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Краевой штаб 13 июля рассказал, у жителей каких районов подтвердили заражение за минувшие сутки:
- 23 — в Краснодаре, в том числе 17-летний подросток;
- 6 — в Сочи;
- 5 — в Белореченском районе, среди них 4-летний ребенок;
- по 4 — в Армавире, Славянском и Отрадненском районах;
- по 3 — в Кущевском, Кавказском и Северском районах, включая годовалого ребенка;
- по 2 в Тбилисском и Гулькевичском районах;
- по 1 — в Анапе, Выселковском, Калининском, Динском и Красноармейском районах.
Всего заразились 6 тыс. 785 человек, из них 508 детей. Выздоровели 5 тыс. 699 человек, 88 больных умерли.
«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Лечение в больницах продолжают 2 тыс. 257 человек с подозрением на COVID-19. Также врачи наблюдают за 3 тыс. 60 кубанцами, находящимися дома. В обсерваторах остаются 361 человек.
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