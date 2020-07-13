Еще 64 человека на Кубани заразились коронавирусом, один пациент умер

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 13 июля выявили коронавирус у 6 тыс. 785 человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 537 новых случаев заражения. Выздоровели 2 тыс. 960 человек, было 104 летальных исхода, сообщает федеральный оперативный штаб. Максимальное количество инфицированных зарегистрировали в Москве (672), Санкт-Петербурге (291) и Ханты-Мансийском автономном округе (270).

Всего в стране за время наблюдения подтвердили коронавирус у 733 тыс. 699 человек, пишет RT. Выздоровели 504 тыс. 21 человек, было 11 тыс. 439 летальных исходов.

На Кубани за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 64 человека. Выздоровели 15 человек, 1 пациент умер.

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Краевой штаб 13 июля рассказал, у жителей каких районов подтвердили заражение за минувшие сутки:

  • 23 — в Краснодаре, в том числе 17-летний подросток;
  • 6 — в Сочи;
  • 5 — в Белореченском районе, среди них 4-летний ребенок;
  • по 4 — в Армавире, Славянском и Отрадненском районах;
  • по 3 — в Кущевском, Кавказском и Северском районах, включая годовалого ребенка;
  • по 2 в Тбилисском и Гулькевичском районах;
  • по 1 — в Анапе, Выселковском, Калининском, Динском и Красноармейском районах.

Всего заразились 6 тыс. 785 человек, из них 508 детей. Выздоровели 5 тыс. 699 человек, 88 больных умерли.

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«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Лечение в больницах продолжают 2 тыс. 257 человек с подозрением на COVID-19. Также врачи наблюдают за 3 тыс. 60 кубанцами, находящимися дома. В обсерваторах остаются 361 человек.

Белореченский район Коронавирус Краснодар Сочи

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