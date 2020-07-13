В Сочи запретили купаться в море

Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочи из-за штормового предупреждения запретили купаться в море

Информация о сильных ливнях и подтоплениях на 13 июля в Сочи появилась еще 7 июля. Однако тогда порталу Юга.ру эту информацию опровергли в специализированном центре по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Накануне МЧС Краснодарского края предупредило о ливнях в Сочи и смерчах в регионе. По этой причине на ведомственных пляжах курорта, которые принадлежат отелям и санаториям, вывесили черный шар, и никого не пускают в воду.

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Но утро 13 июля в Сочи началось достаточно спокойно. На видео, которое выставила в истории серф-станция в Хосте, видно, что море пока хорошее, шторма нет.

«Прогнозы МЧС не сбылись», — заявили серферы.

В первой половине дня в Сочи сохраняется облачная погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», на курорте +26 °C, в ближайшие два часа осадков не ожидается.

Как писали Юга.ру, вечером 8 июля в Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы. Во время шторма оторвало швартовые канаты у лайнера «Князь Владимир».

Водные виды спорта МЧС Погода Сочи Черное море

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