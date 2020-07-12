МЧС предупредило о ливнях в Сочи и смерчах на побережье

МЧС Краснодарского края 12 июля предупредило о ливнях в Сочи и смерчах в регионе

По данным северо-кавказского гидрометцентра, во второй половине ночи и до конца 14 июля в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с затоплением территорий, резкими подъемами уровней рек, размывом берегов рек, прорывом дамб и так далее. В пресс-службе ГУ МЧС России рекомендовали оставаться дома, использовать ветрозащитную непромокаемую одежду и обувь, парковать машины в приспособленных местах и держаться подальше от деревьев и высотных объектов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.