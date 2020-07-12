«Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на третью строчку в таблице РПЛ

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 3:0.

Первый мяч в ворота команды из Екатеринбурга на 14-й минуте отправил Маркус Берг. Это удалось после удачного исполнения штрафного удара Даниилом Уткиным.

Второй гол забил на 57-й минуте Мануэл Фернандеш. Француз Реми Кабелла увеличил отрыв «быков» на 82-й минуте, успешно реализовав пенальти.