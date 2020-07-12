«Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на третью строчку в таблице РПЛ
«Краснодар» 12 июля дома обыграл «Урал» в рамках 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги
Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 3:0.
Первый мяч в ворота команды из Екатеринбурга на 14-й минуте отправил Маркус Берг. Это удалось после удачного исполнения штрафного удара Даниилом Уткиным.
Второй гол забил на 57-й минуте Мануэл Фернандеш. Француз Реми Кабелла увеличил отрыв «быков» на 82-й минуте, успешно реализовав пенальти.
Напомним, 5 июля черно-зеленые дома уступили «Зениту», что позволило сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами России. На втором месте турнирной таблицы РПЛ сейчас расположился «Локомотив», на третьем — «Краснодар». Быки опережают на одно очко ЦСКА, которые идут четвертые. При этом отметим, что у горожан в запасе один пропущенный матч с «Динамо», который состоится 19 июля.