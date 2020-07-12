Оперштаб Кубани рассказал подробности гибели двух человек с коронавирусом

Оперштаб Кубани вечером 12 июля сообщил, что умерли пациенты с коронавирусом из Краснодара и Туапсе

В России за сутки заболели 6 тыс. 615 человек, из них 67 пациентов заразились на Кубани. В Краснодарском крае за сутки умерли двое и 16 выздоровели. Всего в стране за период пандемии инфицированы 727 тыс. 162 человека и 11 тыс. 335 умерли.⠀

В оперштабе Кубани подробности об умерших жителях края появились только к вечеру 12 июля. Так, стало известно, что погибла 80-летняя краснодарка, которая заболела 14 мая . Ее госпитализировали в краевую больницу № 2, где на фоне коронавируса у пенсионерки развилась двухсторонняя пневмония. Также женщина страдала сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Вторым погибшим стал 52-летний житель Туапсе , который почувствовал себя плохо 6 июля. Его доставили в сочинскую горбольницу № 5 с двухсторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины взяли анализ на COVID-19, который показл положительный результат. Пациент находился на ИВЛ, однако спасти его не удалось.