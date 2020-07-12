Еще два человека с коронавирусом умерли на Кубани

Всего в России диагностировали 727 тыс. 162 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 11 тыс. 335 больных, выздоровели 501 тыс. 61 человек, уточнил RT.

В России за сутки выявили 6 тыс. 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них у 22,5% не было клинических проявлений. Умерло 130 человек, выздоровело — 3 тыс. 615. На юге больше всего заболевших в Ставропольском крае (110), Ростовской области (98), Краснодарском крае (67), Дагестане (46) и Кабардино-Балкарии (42).

Оперштаб Кубани рассказал, что среди 67 новых зараженных пятеро детей в возрасте от четырех лет. В Краснодаре и Сочи заболели по 16 человек, в остальном регионе случаи распределились так:

Среди пациентов 41 женщина и 26 мужчин в возрасте до 91 года. Всего на Кубани к 12 июля COVID-19 подтвердили у 6 тыс. 721 человека , в том числе у 505 детей. Умерли 87 человек и 5 тыс. 684 пациента выздоровели. При этом за последние сутки скончались еще двое больных и 16 выздоровели.

В минздраве региона отметили, что 13 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа и Лабинского района. Три пациента находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1.

За все время с подозрением на коронавирус к медикам обратилось 17 тыс. 372 человека, среди них 1 тыс. 719 детей. Стационарное лечение продолжают 2 тыс. 146 пациентов, а под наблюдением в поликлиниках находится 3 тыс. 11 жителей.

В обсерваторах сейчас остаются 370 человек. Лаборатории в крае провели уже 467 тыс. 606 исследований на коронавирус, в том числе 6 тыс. 275 — за последние сутки.