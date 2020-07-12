ГИБДД Кубани попросили людей не создавать ажиотаж при замене водительских прав

Краснодарский край

Распечатать

В России просроченные во время карантина водительские удостоверения будут действительны до конца года

Напомним, 18 апреля из-за распространения вируса Путин подписал указ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Согласно тексту документа, водительские удостоверения, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля продолжат действовать до 31 декабря включительно. До этого их нужно заменить, но старые права будут действовать без ограничений.

Читайте также:

Для замены удостоверений можно лично обратится в любое экзаменационное подразделение, представив документы. Также их можно направить на электронную почту, которую можно найти на сайте ГИБДД. После этого в ведомстве назначат дату и время личного посещения экзаменационного подразделения, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«С учетом вышеизложенного Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнее нетерпение и создавать ажиотаж. Времени для замены водительских удостоверение вполне достаточно», — добавили в ведомстве.

Автомобили ГИБДД Коронавирус Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще два человека с коронавирусом умерли на Кубани
ГИБДД Кубани попросили людей не создавать ажиотаж при замене водительских прав
«Современное искусство победило». Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»
Еще два человека с коронавирусом скончались на Кубани
Росстат: на Кубани в мае коронавирус мог стать причиной смерти 88 человек. По данным местного оперштаба, их было в 6,7 раза меньше
СК начал проверку после падения мальчика на самокате в парке «Краснодар»

Лента новостей

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

Статьи

Кто такой Сулейман Керимов

30 фактов из биографии сенатора и мецената

У председателя гордумы Краснодара Веры Галушко диагностировали COVID-19

Реклама на портале