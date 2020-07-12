ГИБДД Кубани попросила людей не создавать ажиотаж при замене водительских прав

В России просроченные во время карантина водительские удостоверения будут действительны до конца года

Напомним, 18 апреля из-за распространения вируса Путин подписал указ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Согласно тексту документа, водительские удостоверения, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля продолжат действовать до 31 декабря включительно. До этого их нужно заменить, но старые права будут действовать без ограничений.

Для замены удостоверений можно лично обратится в любое экзаменационное подразделение, представив документы. Также их можно направить на электронную почту, которую можно найти на сайте ГИБДД. После этого в ведомстве назначат дату и время личного посещения экзаменационного подразделения, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«С учетом вышеизложенного Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнее нетерпение и создавать ажиотаж. Времени для замены водительских удостоверение вполне достаточно», — добавили в ведомстве.