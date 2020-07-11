Еще два человека с коронавирусом скончались на Кубани

Как писали Юга.ру, за все время наблюдения в России заболели коронавирусом 720 тыс. 547 человек, из них 11 тыс. 205 умерли. В Краснодарском крае с начала пандемии зафиксировали 6 тыс. 654 жителя с COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 668 человек, скончались 85 больных (из них двое — за минувшие сутки). Краевой оперштаб рассказал 11 июля подробнее о двух последних летальных случаях.

В середине июня заболел 60-летний житель Курганинского района . Он жаловался на общую слабость, нехватку воздуха и одышку во время физической нагрузки. Также у него поднялась температура до 38 °C.