Еще два человека с коронавирусом скончались на Кубани
В Краснодарском крае к 11 июля умерли 85 человек с COVID-19
Как писали Юга.ру, за все время наблюдения в России заболели коронавирусом 720 тыс. 547 человек, из них 11 тыс. 205 умерли. В Краснодарском крае с начала пандемии зафиксировали 6 тыс. 654 жителя с COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 668 человек, скончались 85 больных (из них двое — за минувшие сутки). Краевой оперштаб рассказал 11 июля подробнее о двух последних летальных случаях.
В середине июня заболел 60-летний житель Курганинского района. Он жаловался на общую слабость, нехватку воздуха и одышку во время физической нагрузки. Также у него поднялась температура до 38 °C.
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Мужчину направили в Лабинскую ЦРБ. Позже у него подтвердили коронавирус, двустороннюю пневмонию и перевели в специализированную клиническую больницу Краснодара. 26 июня больного подключили к аппарату ИВЛ. Пациент имел также стенокардию, гипертоническую болезнь и сахарный диабет.
Второй летальный случай зафиксировали в Сочи. Там 67-летняя местная жительница заболела в начале июня. Ей поставили диагноз — коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония тяжелой степени, острая дыхательная недостаточность и другие сопутствующие заболевания.
Примерно месяц женщина была подключена к аппарату ИВЛ. Как отметили в краевом минздраве, она также страдала гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
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