Глава СК будет следить за помощью жильцам 130-летнего дома в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Глава СК России Александр Бастрыкин 11 марта поручил разобраться не расселенным 130-летним домом в Краснодаре

На Первом канале в марте вышла программа, посвященная расселению из 130-летнего дома на улице Красноармейской, 49. Здание много лет назад признали аварийным, однако с 2008 года решение изменили.

«Здание разваливается на глазах, ремонтные работы не проводились несколько десятилетий. Но с 2008 года, к удивлению жильцов, дом перестал быть аварийным. Более того, в 2019-м году здание признали историческим», — сообщили в пресс-службе СК России.

Кроме того, в здании на первом этаже чиновники согласовали открытие пиццерии и фитнес-клуба. После этого жители перестали рассчитывать на помощь и обратились в СМИ.

Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на этот случай. По данному факту организовали доследственную проверку, о ходе и результатах которой глава ведомства поручил подробно доложить в ближайшее время.

Напомним,12 декабря власти Краснодара заявили, что в 2020 году расселят дом на улице Дзержинского, 125/8, который признали аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Мэргорода Евгений Первышов признал, что здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который сейчас назначено расселение.

ЖКХ Краснодар Недвижимость

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Глава СК будет следить за помощью жильцам 130-летнего дома в Краснодаре
На Кубани к концу рабочей недели похолодает
В Сочи произошел крупный природный пожар
В Сочи из-за короновируса отменили три концерта европейских музыкантов
В Грозном пропали три жителя Дагестана. Один из них оскорблял Кадырова в инстаграме
На Кубани отменили авиарейсы в Турцию и Израиль из-за угрозы коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале