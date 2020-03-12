Глава СК будет следить за помощью жильцам 130-летнего дома в Краснодаре
Глава СК России Александр Бастрыкин 11 марта поручил разобраться не расселенным 130-летним домом в Краснодаре
На Первом канале в марте вышла программа, посвященная расселению из 130-летнего дома на улице Красноармейской, 49. Здание много лет назад признали аварийным, однако с 2008 года решение изменили.
«Здание разваливается на глазах, ремонтные работы не проводились несколько десятилетий. Но с 2008 года, к удивлению жильцов, дом перестал быть аварийным. Более того, в 2019-м году здание признали историческим», — сообщили в пресс-службе СК России.
Кроме того, в здании на первом этаже чиновники согласовали открытие пиццерии и фитнес-клуба. После этого жители перестали рассчитывать на помощь и обратились в СМИ.
Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на этот случай. По данному факту организовали доследственную проверку, о ходе и результатах которой глава ведомства поручил подробно доложить в ближайшее время.
Напомним,12 декабря власти Краснодара заявили, что в 2020 году расселят дом на улице Дзержинского, 125/8, который признали аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Мэргорода Евгений Первышов признал, что здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который сейчас назначено расселение.
Читайте также
Видео задержания журналиста уничтожено, а один из обвиняемых попросил прощения
Как разворачивается дело Голунова спустя 9 месяцев