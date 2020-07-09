На Кубань к концу выходных вернется жара, но дожди останутся

В Краснодаре в ночь на 10 июля будет 15-17 °C. Днем в пятницу ожидается 29-31 °C. Ветер 5-10 м/с, днем и вечером ветер будет дуть с порывами до 14 м/с.

До конца суток 9 июля в регионе сохранится непогода: по краю пройдут дожди, а шквалистый ветер усилится до 15-20 м/с.

По данным гидрометцентра Кубани, в ночь на 10 июля в крае прогнозируют 15-20 °C, в юго-восточных предгорьях — 12-17 °C. Днем на Кубани будет 26-31 °C, местами до 33 °C. На Черноморском побережье ночью воздух охладится до 17-22 °C, днем прогреется до 26-31 °C. Ветер 5-10 м/с, местами до 14 м/с.

В краевом центре ночью 11 июля , согласно сервису «Яндекс.Погода», будет 20-22 °C. Днем будет ясно, столбики термометров поднимутся до 31-34 °C. Скорость ветра составит 4-6 м/с.

В ночь на субботу в регионе будет 17-22 °C, днем — 29-34 °C, местами до 36 °C. В предгорьях и горах возможен дождь. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. В Новороссийске скорость ветра достигнет 18-23 м/с.

В Краснодаре в ночь на воскресенье, 12 июля , столбики термометров покажут 23-26 °C, днем — 35-36 °C. Будет облачно с прояснениями, скорость ветра не превысит 2-5 м/с.

По краю в ночные часы будет 19-24 °C, в дневное время — 31-36 °C, в юго-восточных предгорьях — 28-33 °C. Местами пройдет кратковременный дождь, ветер 6-11 м/с.