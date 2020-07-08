В Адыгее на экс-чиновника минздрава завели дело о крупной взятке
В июле стало известно, что бывший глава организации, подведомственной минздраву Адыгеи, стал фигурантом уголовного дела о коррупции
Следствие установило, что в августе 2019 года 47-летний мужчина, который занимал должность руководителя центра по обеспечению деятельности госучреждений, подведомственных Минздраву Адыгеи, получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 500 тыс. рублей за преимущество и победу этой организации в электронных аукционах на поставку расходного медицинского материала.
Кроме того, руководитель центра создал условия для необоснованного завышения цены контракта на поставку медицинских товаров.
«По результатам неконкурентной процедуры торгов в январе 2020 года были заключены завышенные контракты с 21 медицинским учреждением республики», — рассказали 8 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
В результате действия чиновника причинили ущерб медицинским учреждениям на сумму не менее 2 млн рублей. Позже он был уволен.
В отношении экс-чиновника возбудили два уголовных дела — по факту взятки в крупном размере (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Они соединены в одном производстве.
Расследование продолжается.
В марте Юга.ру рассказывали, что в Адыгее выявили картельный сговор при госзакупках товаров для медучреждений.
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