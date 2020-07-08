В Адыгее на экс-чиновника минздрава завели дело о крупной взятке

В июле стало известно, что бывший глава организации, подведомственной минздраву Адыгеи, стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Следствие установило, что в августе 2019 года 47-летний мужчина, который занимал должность руководителя центра по обеспечению деятельности госучреждений, подведомственных Минздраву Адыгеи, получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 500 тыс. рублей за преимущество и победу этой организации в электронных аукционах на поставку расходного медицинского материала.

Кроме того, руководитель центра создал условия для необоснованного завышения цены контракта на поставку медицинских товаров.

«По результатам неконкурентной процедуры торгов в январе 2020 года были заключены завышенные контракты с 21 медицинским учреждением республики», — рассказали 8 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.