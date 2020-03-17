В Адыгее выявили картельный сговор при госзакупках товаров для медучреждений

Адыгея

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В Адыгее задержали руководителей коммерческих организаций по подозрению во взятках при госзакупках

Следствие установило, что коммерческие организации, которые занимаются закупкой товаров для медицинских учреждений Адыгеи, организовали картельный сговор. Так они обеспечивали себе выигрыш в проводимых аукционах. За это злоумышленники передавали денежные вознаграждения сотрудникам контрактных служб и должностным лицам медучреждений.

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В отношении руководителей компаний возбудили уголовные дела по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ, а также п. «а» и «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Подозреваемых задержали и отправили под домашний арест, сообщили 16 марта в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все участники преступления.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в апреле 2018 года в Адыгее выявили картельный сговор участников торгов на поставку питания в дома-интернаты.

Закупки Следственный комитет

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