Под Краснодаром при раскопках нашли персты и древнее орудие, которое бросали во врагов

В июле продолжается археологическое исследование территории, на которой будут строить Дальний Западный обход Краснодара

Как писали Юга.ру, под Краснодаром идет подготовка к строительству Дальнего Западного обхода. Дорога должна соединить трассу М4 «Дон» и магистраль Краснодар — Темрюк — хутор Белый, ведущую к Крымскому мосту. В мае 2020 года на участке, по которому будет проходить новая дорога, нашли пять погребений, самому старому из которых около 5 тыс. лет. В начале июне стало известно о еще одной находке. В одном из курганов обнаружили погребение сарматского воина начала н.э. При нем нашли наконечники стрел, метательных копий и два глиняных кувшина.

Сейчас археологи расследуют два самых больших кургана Новотитаровской группы. Они находятся возле населенных пунктов Осечки и Примаки в Динском районе.

Одно из захоронений занимает в длину около 60 метров. Второй курган проигрывает ему по длине, однако имеет гораздо большую высоту — более шести метров. В последнем нашли артефакты эпохи ранней бронзы III тысячелетия до н. э. Среди них — праща, метательное холодное оружие. Это каменный шар, который древние воины вкладывали в один конец ремня или веревки, после чего раскручивали его над головой. Пращу использовал в том числе в библейской истории будущий царь Иудеи и Израиля Давид, который с помощью камня победил Голиафа.

В кургане нашли также персты, псалии — детали лошадиной упряжки, и другие элементы орудий.