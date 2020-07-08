В Сочи нашли средневековый сигнальный пункт

В Сочи в июле обнаружили средневековый сигнальный пункт

Новый археологический объект нашли ученые Субтропического научного центра РАН на территории опытных полей института. Они обратили внимание на нетипичный для местной почвы минеральный горизонт на водораздельной поверхности ручьев Бзугу и Сочапа.

При повторном осмотре объекта со специалистами-археологами было сделано заключение, что находка является основанием (подошвой) средневекового сигнального пункта. Также ученые обнаружили фрагменты дробленой средневековой керамики, сообщили 8 июля в пресс-службе субтропического научного центра Российской академии наук. Специалисты предположили, что здесь находился средневековый храм периода X–XIV веков.

Отметим, что в Сочи обнаружено немало стоянок древнего человека: пещер и гротов вблизи рек. Среди них, например, грот Ахцу, Ахштырская пещера и другие.