В Сочи ведут раскопки древнего храма, чтобы защитить его от «черных копателей»
В Сочинском национальном парке проводят археологическое исследовании древнего храма. Работы инициированы учеными, чтобы спасти руины от «черных копателей»
Памятник археологии был известен как «Храм на горе Большой Ахун» и упоминался в ряде дореволюционных путеводителей, но точное его расположение не указывалось. Храм был открыт в 1954–1968 годах сочинским краеведом Игорем Недолей. Руины культового сооружения обнаружили в 2012 году.
«Руины храма неоднократно подвергались грабительским раскопкам "черных копателей", его нужно было срочно спасать. Поэтому мы стали инициаторами археологического исследования», — цитирует главного специалиста по историко-культурному наследию нацпарка Дмитрия Маркова пресс-служба природоохранного учреждения.
Специалисты предполагают, что это древнее сооружение может ставиться в один ряд с двумя ранними (7-8 вв.) трехнефными базиликами, расположенными в районе селения Лесное Адлерского района.
Сейчас археологи уточняют планировку и конструктивные элементы древней церкви и определяют меры по обеспечению ее дальнейшей сохранности.
«В период раскопок были обследованы скрытые ранее под землей фундаменты и другие конструкции древней церкви, определено местонахождение апсиды (алтаря), а также более точно установлены линии прохождений внутренней и западной стен здания», — уточнил Марков.
Как сообщали Юга.ру, сотрудники Сочинского национального парка в феврале исследовали фрагменты древнего храма, которые были найдены неподалеку от поселка Дагомыс.
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