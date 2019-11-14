В Сочи ведут раскопки древнего храма, чтобы защитить его от «черных копателей»

В Сочинском национальном парке проводят археологическое исследовании древнего храма. Работы инициированы учеными, чтобы спасти руины от «черных копателей»

Памятник археологии был известен как «Храм на горе Большой Ахун» и упоминался в ряде дореволюционных путеводителей, но точное его расположение не указывалось. Храм был открыт в 1954–1968 годах сочинским краеведом Игорем Недолей. Руины культового сооружения обнаружили в 2012 году.

«Руины храма неоднократно подвергались грабительским раскопкам "черных копателей", его нужно было срочно спасать. Поэтому мы стали инициаторами археологического исследования», — цитирует главного специалиста по историко-культурному наследию нацпарка Дмитрия Маркова пресс-служба природоохранного учреждения.

Специалисты предполагают, что это древнее сооружение может ставиться в один ряд с двумя ранними (7-8 вв.) трехнефными базиликами, расположенными в районе селения Лесное Адлерского района.

Сейчас археологи уточняют планировку и конструктивные элементы древней церкви и определяют меры по обеспечению ее дальнейшей сохранности.

«В период раскопок были обследованы скрытые ранее под землей фундаменты и другие конструкции древней церкви, определено местонахождение апсиды (алтаря), а также более точно установлены линии прохождений внутренней и западной стен здания», — уточнил Марков.