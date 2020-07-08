Краснодар попал в тройку городов РФ по интересу к организации удаленной работы
«Билайн.Аналитика» изучила поведенческие изменения под влиянием периода самоизоляции
Несколько лет подряд «Билайн» ежегодно исследует развитие рынка телекоммуникаций в РФ. В 2020 году компания решила отойти от нашего традиционного анализа главных новостей за год и сфокусироваться на одном событии — на влиянии самоизоляции на человечество.
К 100 дням самоизоляции исследовательский мини-проект «Билайн. Аналитика» изучил изменения в потреблении услуг связи, ведь именно на ней основаны сервисы, выстрелившие во время пандемии. Также аналитики оценили динамику и на материале собственных продуктов «Билайн».
Исследование целиком доступно на странице gggggreport.ru.
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Так как коронакризис затронул самые базовые потребности людей, для анализа его воздействия специалисты компании использовали классическую пирамиду Маслоу. Для каждой из ее ступеней были определены операторские и ОТТ-сервисы (Over the Top — сервисы, которыми можно пользоваться без привязки к конкретному оператору).
Аналитики также постарались предположить, какие запросы, усилившиеся или появившиеся на самоизоляции, сохранят актуальность и будут влиять на операторов по всем направлениям. Среди привычек «новой нормальности» оказались: рост спроса на дистанционные формы обучения, развлечения, общения; повышение ценности невербальной коммуникации и запрос на иммерсивность; запрос на бесконтактность; повышение интереса к своему здоровью и тренд на wellbeing; желание чувствовать себя в безопасности.
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Также аналитики отметили 10 трендов, которые будут сильно влиять и на операторский бизнес, и на повседневность. Это дистанционная идентификация; технологии логистики и доставки, удаленная работа, киберзащита, телемедицина, deep cleaning, искусственный интеллект, роботизация, онлайн-технологии саморазвития, 5G.
Важным обстоятельством пандемии стал массовый перевод работы в удаленный режим. С 2016 года «Билайн» ведет проект BeeFree по развитию удаленной работы. В его рамках компания собрала на одной странице полезные сервисы и лайфхаки по организации удаленной работы. Там же можно найти льготные условия на востребованные продукты и решения для ежедневного использования. За 2 месяца страницу посетили более 56 тыс. человек. При этом самыми активными (около 31%) оказались жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
Среди прочих изменений в привычках «Билайн.Аналитика» заметила изменения в подвижности. В популярной до самоизоляции акции «Гиги за шаги» понадобилось изменить условия. Если раньше, чтобы получить дополнительный интернет-трафик, надо было пройти за день 10 тыс. шагов, то во время пандемии «Билайн» снизил эту планку до 1 тыс. шагов в день и за 2 месяца начислил в 3 раза больше дополнительного трафика, чем до пандемии. В числе лидеров по активным участникам оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь и Казань.
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