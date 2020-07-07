В Сочи прогноз о сильных ливнях и подтопления оказался фейком

Сочинские паблики в июле начали пересылать сообщения о предстоящих подтоплениях и залповых ливнях, когда количество выпавших осадков превысит 80 мм

«Сочинский гидрометцентр составляет прогнозы на предстоящие трое суток, а не за неделю. При получении штормовых предупреждений рекомендуем обращать внимание на источник информации и на территорию, для которой выпущено это предупреждение. Выпускаемые нами штормовые предупреждения мы размещаем на сайте pogodasochi.ru », — говорится в официальном сообщении синоптиков.

Согласно постам из пабликов, удар непогоды якобы должен произойти 13 июля. Порталу Юга.ру эту информацию опровергли в специализированном центре по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Представитель гидрометцентра напомнила, что сильные осадки в районе Сочи выпадают в 2-3 раза чаще, чем в любом другом городе Черноморского побережья. Причем большая часть осадков выпадает летом в виде ливневых дождей — это связано с особенностями циркуляции воздуха в юго-восточной части Черного моря, с трех сторон окруженного высокими горами Кавказа и Малой Азии.

«Летом в Сочи сильные осадки часто носят так называемый внутримассовый характер, когда их формирование и выпадение не связано с атмосферными фронтами», — сообщили синоптики.

Как писали Юга.ру, ученые предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем.