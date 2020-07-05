В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по жаре
МЧС 5 июня продлило экстренное предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае
Напомним, с начала июля на Кубани установились высокие температуры: синоптики предупреждали о 39 °С в тени и отмечали, что такая погода — норма для региона. Из-за жары в Краснодаре выходили из строя объекты энергетики, люди подолгу оставались без света. А из-за высокой пожароопасности во всем регионе людям запретили ходить в лес.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 5 июля продлили экстренное предупреждение по жаре — оно будет действовать 6 и 7 июля. По данным Северо-Кавказское управления гидрометцентра, в эти дни на Кубани воздух прогреется до 39 °С.
В пресс-службе МЧС региона предупредили, что сильная жара может привести к возникновению ЧС: возможны пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, а также в лесах и на сельхозугодиях.
Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268-64-40.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» на 14:00, в Краснодаре столбики термометров поднялись до 36°С, что на 9 °С выше климатической нормы. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 5,5 м/c. УФ-индекс очень высокий — 9.