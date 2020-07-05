В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по жаре

Напомним, с начала июля на Кубани установились высокие температуры: синоптики предупреждали о 39 °С в тени и отмечали, что такая погода — норма для региона. Из-за жары в Краснодаре выходили из строя объекты энергетики, люди подолгу оставались без света. А из-за высокой пожароопасности во всем регионе людям запретили ходить в лес.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 5 июля продлили экстренное предупреждение по жаре — оно будет действовать 6 и 7 июля . По данным Северо-Кавказское управления гидрометцентра, в эти дни на Кубани воздух прогреется до 39 °С.

В пресс-службе МЧС региона предупредили, что сильная жара может привести к возникновению ЧС: возможны пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, а также в лесах и на сельхозугодиях.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268-64-40.