В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по жаре

Краснодарский край

Распечатать

МЧС 5 июня продлило экстренное предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае

Напомним, с начала июля на Кубани установились высокие температуры: синоптики предупреждали о 39 °С в тени и отмечали, что такая погода — норма для региона. Из-за жары в Краснодаре выходили из строя объекты энергетики, люди подолгу оставались без света. А из-за высокой пожароопасности во всем регионе людям запретили ходить в лес.

Читайте также:

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 5 июля продлили экстренное предупреждение по жаре — оно будет действовать 6 и 7 июля. По данным Северо-Кавказское управления гидрометцентра, в эти дни на Кубани воздух прогреется до 39 °С. 

В пресс-службе МЧС региона предупредили, что сильная жара может привести к возникновению ЧС: возможны пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, а также в лесах и на сельхозугодиях.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268-64-40.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» на 14:00, в Краснодаре столбики термометров поднялись до 36°С, что на 9 °С выше климатической нормы. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 5,5 м/c. УФ-индекс очень высокий — 9.

Краснодар МЧС Погода Пожароопасность

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по жаре
Кубань вошла в топ-5 регионов с самой большой протяженностью дорог
На Кубани коронавирус за сутки нашли у 62 человек
Совет по правам человека России возмутился требованием прокуратуры назначить шесть лет колонии журналистке Светлане Прокопьевой
Жители Кубани смогут наблюдать парад планет
В центре Краснодара до 30 августа ограничат движение на одной из улиц

Лента новостей

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Из Старого Света в Новый

Поселок в Крыму: морские пейзажи и брызги шампанского

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале