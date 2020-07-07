На Кубани закрыли уголовное дело экс-министра спорта Людмилы Черновой

В апреле 2018 года в отношении министра спорта Краснодарского края, Людмилы Черновой, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ее обвинили в незаконном выделении в 2012-2013 годах выплат в размере 886 млн рублей на счет ФК «Кубань». Согласно краевому закону, эти средства можно было предоставлять только некоммерческим организациям, в то время как клуб тогда был коммерческой структурой.

В конце августа стало известно, что уголовное дело в отношении нее прекратили из-за отсутствия состава преступления. Однако в начале сентября прокуратура края отменила это решение следствия. 30 сентября следственное управление ГУ МВД России по региону прекратило в отношении Черновой уголовное дело. После прокуратура снова отменила это решение. В октябре Чернова написала заявление об уходе с поста министра, а в декабре стало известно, что расследование уголовного дела возобновили.

В марте 2019 года на нее завели еще одно дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). Это было связано с выделением субсидий в размере 65 млн рублей хоккейному клубу «Кубань» в рамках той же программы.

В ходе расследования уголовного дела действия Черновой были квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Однако 2 июля 2020 года появилось постановление, по которому уголовное преследование по обоим делам было прекращено из-за отсутствия состава преступления, пишет «РБК Краснодар».