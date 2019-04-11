В Краснодаре будут судить мужчину, который похитил 340 млн рублей у 312 человек

В Краснодаре председателя ЖСК «Кубанские просторы-1» обвинили в хищении 340 млн рублей у 312 человек

По версии следствия, 41-летний председатель правления ЖСК «Кубанские просторы-1» с 2014 по 2018 год привлекал по договору деньги людей для строительства многоквартирного дома на улице Куликова поля, 10. Здание до сих пор не достроили, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина похитил около 340 млн рублей у 312 человек. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.