В Краснодаре будут судить мужчину, который похитил 340 млн рублей у 312 человек
В Краснодаре председателя ЖСК «Кубанские просторы-1» обвинили в хищении 340 млн рублей у 312 человек
По версии следствия, 41-летний председатель правления ЖСК «Кубанские просторы-1» с 2014 по 2018 год привлекал по договору деньги людей для строительства многоквартирного дома на улице Куликова поля, 10. Здание до сих пор не достроили, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Мужчина похитил около 340 млн рублей у 312 человек. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре директора ООО «АрмадаГрад» обвинили в хищении более 250 млн рублей у дольщиков жилого комплекса «Большая Российская».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.