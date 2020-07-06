Фотограф из Адыгеи победил в международном конкурсе Discovery

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Работа фотографа из Адыгеи Дмитрия Войнова в июне взяла приз международного конкурса фотографии

Конкурс Discovery состоялся в июне в Индии, лучшие работы представят на онлайн-выставке, рассказал 6 июля порталу Юга.ру председатель Союза фотохудожников Адыгеи Аркадий Кирнос.

По его словам, фотохудожники из Адыгеи участвуют в конкурсе уже в десятый раз, но впервые удостоились такой высокой награды. В этом году в конкурсе участвовало 14 фотографов из Майкопа, которые отправили 51 работу.

Первое место получила работа выпускника факультета математики и компьютерных наук Адыгейского госуниверситета Дмитрия Войнова «Солнечный момент».

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«Экспозиция стала своеобразным рассказом о людях, событиях, достопримечательностях города и, конечно, о природном богатстве и красоте республики. Работа Дмитрия Войнова с изображением мечети и солнца точно попала в заданную тему», — рассказал Аркадий Кирнос.

В финал конкурса также попали работы преподавателей Института искусств АГУ — Марины Орловой и Саиды Евтых, а также фотокорреспондента медиацентра АГУ, выпускницы Института искусств Виктории Сысоевой.

Как писали Юга.ру, в 2018 году Виктория Сысоева стала победительницей городского конкурса молодых фотохудожников «Фотовзгляд». Ее работы, а также кадры других участников конкурса можно посмотреть здесь.

Искусство Конкурсы Майкоп Фотография

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