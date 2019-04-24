Фотоклуб из Адыгеи стал серебряным призером всероссийского конкурса «Берега»
Майкопский фотоклуб «Лагонаки» занял второе место во Всероссийском конкурсе «Берега», который проходил в апреле в Рязани
Об этом порталу Юга.ру сообщил председатель Союза фотохудожников Адыгеи, руководитель фотоклуба Аркадий Кирнос.
Конкурс прошел под патронажем Министерства культуры РФ, правительства Рязанской области, творческого союза «Фотоискусство» и стал смотром лучших фотоколлективов страны.
В конкурсе участвовало около 80 фотоклубов почти из всех субъектов страны. В каждой заявке указывался объем работы, в том числе социальной направленности, количество участников, творческие достижения коллектива. Вместе с заявкой предоставлялась подборка фоторабот.
Фотомастера из Адыгеи представили большую подборку работ, выполненных 31 автором. Фотографии рассказывали о людях республики, ее достопримечательностях, красоте и неповторимости.
Первое место жюри отдало представителям Челябинской области. Второе место занял майкопскопский фотоклуб. Третье — представители Тверской области.
Аркадий Кирнос уточнил, что по результатам конкурса серебряными медалями наградили восемь членов клуба «Лагонаки», чьи работы отобрали для финала выставки. Самого Кирноса наградили сертификатом лауреата и медалью выставки за подготовку коллектива. Специального приза правительства Рязанской области «За истинную фотографию» удостоена работа одной из участниц клуба Марины Орловой «Письмо».
«Майкопчане смогли обойти очень сильные коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Ставрополя, Ялты, Феодосии, Рязани. Всего в творческом активе "Лагонак" более 300 различных наград, из них почти 200 международных. А в 2016 году фотоклуб занял 64-ю строчку в рейтинге лучших фотоколлективов мира», — сказал Аркадий Кирнос.
Итогом конкурса «Берега» стала выставка лучших произведений ведущих фотомастеров России. На нее поступило 5500 фоторабот, а в итоговую экспозицию отобрано всего 140 произведений из 50 регионов страны. Тема выставки — «Малая Родина». После экспонирования в Рязани выставка будет показана в 10 лучших фотографических регионах России, в том числе и в Майкопе — в августе этого года.
Чиновники мэрии отвечают на вопросы о транспорте
Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.