В Адыгее выбрали победителя молодежного конкурса «Фотовзгляд-2018»
В музее Востока в Майкопе открылась 10-я выставка работ городского конкурса молодых фотохудожников «Фотовзгляд-2018»
Жюри признало лучшими работы магистрантки института искусств Адыгейского госуниверситета Виктории Сысоевой. В категории «Фотодебют», в которой были представлены работы участников от 14 до 19 лет, победу одержал школьник Никита Бахтин.
Как отметил председатель республиканского союза фотохудожников Аркадий Кирнос, в этом году поступило около 1 тыс. фоторабот 66 авторов. В финал жюри отобрало 120 работ 54 авторов.
«Работы на конкурс поступили из Майкопа, а также районов республики, городов и районов Краснодарского края, Калужской области, Санкт-Петербурга. Победителей выбирали в двух возрастных категориях: младшая группа — 14-19 лет и старшая — 19-30 лет», — рассказал Аркадий Кирнос.
Победители награждены дипломами лауреата и призами. Все участники финала конкурса получили дипломы участника и буклеты с их работами. Лучшие проекты вошли в музейную и электронную экспозицию.
Организатором конкурса выступили региональное отделение Союза фотохудожников России, отдел по делам молодежи Майкопа и городской фотоклуб «Лагонаки».
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