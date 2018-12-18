В Адыгее выбрали победителя молодежного конкурса «Фотовзгляд-2018»

В музее Востока в Майкопе открылась 10-я выставка работ городского конкурса молодых фотохудожников «Фотовзгляд-2018»

Жюри признало лучшими работы магистрантки института искусств Адыгейского госуниверситета Виктории Сысоевой. В категории «Фотодебют», в которой были представлены работы участников от 14 до 19 лет, победу одержал школьник Никита Бахтин.

Как отметил председатель республиканского союза фотохудожников Аркадий Кирнос, в этом году поступило около 1 тыс. фоторабот 66 авторов. В финал жюри отобрало 120 работ 54 авторов.