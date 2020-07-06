В Сочи произошел пожар в частном доме

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи утром 6 июня загорелся жилой дом

Сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поступило в 8:15. На место происшествия прибыли пять человек личного состава и две единицы техники. Огонь охватил 100 кв. метров.

В 8:28 пожар локализовали, а в 9:16 огонь полностью потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В пожаре никто не пострадал.

Местные жители в соцсетях назвали здание гостиницей. Они написали, что там снимают номера туристы.

Как писали Юга.ру,  в июле 2018 года на улице Просвещения, 81 в Адлере произошел крупный пожар. В кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник, пламя перекинулось на жилое здание. Жертвами пожара стали одиннадцать человек — в кафе погибли четыре человека, в гостинице еще семь.

Жилье Пожароопасность Пожары Сочи

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