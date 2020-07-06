В Сочи произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поступило в 8:15. На место происшествия прибыли пять человек личного состава и две единицы техники. Огонь охватил 100 кв. метров.

В 8:28 пожар локализовали, а в 9:16 огонь полностью потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В пожаре никто не пострадал.

Местные жители в соцсетях назвали здание гостиницей. Они написали, что там снимают номера туристы.