На Дону при жесткой посадке вертолета Ми-2 погиб человек

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области в происшествии с вертолетом Ми-2 погиб человек

Инцидент произошел в поселке Кирсалово в Пролетарском районе. Вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительным данным, причиной резкой посадки стал отказ двигателя, сообщает телеканал «360».

В ЧП погиб один человек, еще один пострадал. Его госпитализировали с переломом ноги, ссадинами и ушибами.

Сейчас спасатели пытаются извлечь вертолет из воды, в которую он упал, на месте работают около 20 специалистов. Южная транспортная прокуратура начала проверку, пишет RT.

Как писали Юга.ру, на Кубани в 2019 году произошло два ЧП с участием вертолета Ми-2. В июне совершил жесткую посадку вертолет, который обрабатывал поля в Лабинском районе. Пилот погиб.  Еще один Ми-2 разбился в августе в Каневском районе, находившийся внутри человек также погиб.

Авиакатастрофы Авиация Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани коронавирус подтвердили еще у 59 человек, в том числе у 9-месячного младенца
Адыгея открылась для туристов, там снова можно посещать водопады Руфабго и плато Лагонаки
Мэр Краснодара: пересадка 700 деревьев на Московской начнется в конце сентября
На Кубани закрыли уголовное дело экс-министра спорта Людмилы Черновой
В Адыгее лошадь во время похода ударила туриста и сломала ему голень
В Адыгее построили 30% первого участка дороги Черниговская — Дагомыс

Лента новостей

Реклама на портале