Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани. Он, возможно, был самодельным

Краснодарский край

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В Каневском районе Краснодарского края 24 августа разбился вертолет

Крушение произошло в районе станицы Челбасской. После падения вертолет загорелся. По предварительным данным, погиб пилот воздушного судна.

По факту крушения вертолета Ми-2 проводится доследственная проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник «Интерфакса» сообщил, что вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Майкопа, он проводил работы по опрыскиванию сельхозугодий Племзавода «Воля».

Также, по словам источника, вертолет мог быть самодельным — доработанным на основе старого Ми-2.

Авиакатастрофы Авиация Каневской район

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