Пилот упавшего на Кубани вертолета тестировал его перед покупкой и не имел разрешения на полет — МАК

Вертолет потерпел крушение 21 июня в станице Чамлыкской Лабинского района. Обрабатывая поля, он совершил жесткую посадку. Пилот погиб на месте происшествия.

В МАК сообщили, что погибший пилот хотел купить этот вертолет у индивидуального предпринимателя и проводил тестовый полет перед покупкой с максимальным весом. Для этого он договорился с агрономом фирмы ООО «Мирагро», где базировалось судно, об обработке ядохимикатами поля подсолнечника. Разрешения на использование воздушного пространства ему не выдавалось.

Причиной жесткой посадки комиссия считает ошибку в технике пилотирования.

«Вероятной причиной ЧП явилась ошибка командира воздушного судна в технике пилотирования, выразившаяся в несоразмерном взятии ручки циклического шага на себя в процессе захода на посадку с большими поступательной и вертикальной скоростями, что привело к просадке вертолета с большим углом на кабрирование, удару лопастями о земную поверхность и разрушению ВС в процессе начавшегося неуправляемого левого вращения», — говорится в отчете.

Там также сказано, что пилот во время посадки мог отвлечься на незакрытую дверь вертолета.