Синоптики обещают дожди в начале недели на Кубани

В Краснодарском крае в первой половине недели, с 6 по 8 июля прогнозируют осадки

По данным гидрометцентра Кубани, в регионе днем и вечером понедельника, 6 июля, в предгорных и горных районах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью воздух остынет до 21-26 °С, в юго-восточных предгорьях — до 15-20 °С, днем вернется сильная жара — температура поднимется до 34-39 °С. На Азовском побережье и в юго-восточных предгорьях будет чуть свежее — 31-36 °С. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 13 м/с.

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В Краснодаре в первый рабочий день сохранится солнечная погода. Ночью столбики термометров опустятся до 21-23 °С, однако днем на солнце температура достигнет опасных отметок — 37-39 °С. Ветер 4-9 м/с. На побережье Черного моря во второй половине дня 6 июля на участке Анапа — Геленджик обещают кратковременные дожди с грозой. Ночью будет 19-24 °С, на территории от Анапы до Геленджика — 23-28 °С, днем — 31-36 °С. Ветер 6-11 м/с.

Во вторник, 7 июля, на Кубани синоптики прогнозируют сухую погоду, однако в среду обещают кратковременные дожди и грозы. В ночные часы воздух остынет до 20-25 °С, в юго-восточных предгорьях — до 15-20 °С. Однако днем столбики термометров вновь поднимется до опасных отметок: днем 7 июля ожидается 34-39 °С, 8 июля будет 33-38 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник будет малооблачно, но уже в ночь на 8 июля в краевом центре пройдет небольшой дождь. Осадки выпадут и вечером среды. В темное время суток воздух остынет до 23 °С, днем 7 июля вернется жара до 38 °С, однако на следующий день температура немного опустится — до 32-33 °С. При этом установится штиль, ветер будет дуть со скоростью 1-3 м/с. УФ-индекс очень высокий — 9-10.