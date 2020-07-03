Власти Кубани запретили людям ходить в лес

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодарского края запретили ходить в лес с 4 июля из-за сильной жары

Напомним, накануне МЧС региона объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары. После этого министерство природных ресурсов края опубликовало приказ, по которому с 4 по 24 июля в регионе ввели ограничение на пребывание людей в лесах. Это связано с пожароопасностью во время высоких температур и отсутствием осадков.

Кроме того, жителям и гостям края запретили в лесах разводить костры, сжигать мусор, стерни [нижняя часть стеблей злаков (зерновых культур) после уборки урожая — Юга.ру], пожнивные и порубочные остатки.

Напомним, похожий запрет ввел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ноябре 2019 года из-за лесных пожаров. Тогда он потребовал круглосуточно патрулировать все въезды в леса региона.

Краснодар Лесное хозяйство Пожары походы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя
Власти Кубани запретили людям ходить в лес
Сбербанк заключил соглашения с Анапой и Новороссийском
Глава Минздрава заявил, что нормальная жизнь у россиян наступит не раньше февраля
Отец Хабиба умер от коронавируса
На Кубани назначили нового министра физической культуры и спорта

Лента новостей

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Дикое счастье

Что такое отдых на «генеральских пляжах» в Крыму

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале