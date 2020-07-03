Власти Кубани запретили людям ходить в лес

Напомним, накануне МЧС региона объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары. После этого министерство природных ресурсов края опубликовало приказ, по которому с 4 по 24 июля в регионе ввели ограничение на пребывание людей в лесах. Это связано с пожароопасностью во время высоких температур и отсутствием осадков.

Кроме того, жителям и гостям края запретили в лесах разводить костры, сжигать мусор, стерни [нижняя часть стеблей злаков (зерновых культур) после уборки урожая — Юга.ру], пожнивные и порубочные остатки.