Власти Кубани запретили людям ходить в лес
Власти Краснодарского края запретили ходить в лес с 4 июля из-за сильной жары
Напомним, накануне МЧС региона объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары. После этого министерство природных ресурсов края опубликовало приказ, по которому с 4 по 24 июля в регионе ввели ограничение на пребывание людей в лесах. Это связано с пожароопасностью во время высоких температур и отсутствием осадков.
Кроме того, жителям и гостям края запретили в лесах разводить костры, сжигать мусор, стерни [нижняя часть стеблей злаков (зерновых культур) после уборки урожая — Юга.ру], пожнивные и порубочные остатки.
Напомним, похожий запрет ввел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ноябре 2019 года из-за лесных пожаров. Тогда он потребовал круглосуточно патрулировать все въезды в леса региона.