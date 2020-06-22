Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
На телеканале «Россия 1» 21 июня вышел фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину
Напомним, ранее Юга.ру рассказывали, что 21 июня в эфире телеканала планируется показ фильма о президенте. Журналист Павел Зарубин публиковал отрывок из фильма, в котором президент рассказал, что общается с внуками в рабочее время, подчеркнув, что они могут дозвониться ему в кабинет. Создатели фильма также рассказывали, что президент показал им свою «тайную комнату», в которой раньше не доводилось бывать представителям СМИ.
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Как сообщил RT, в фильме «Россия. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин также спросил политика, планирует ли он избираться еще раз на пост президента в 2024 году.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого — если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — заявил Путин.
Он отметил, что если такая поправка в Конституции не появится, то «года через два» на многих уровнях власти «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». Путин подчеркнул, что «надо работать, а не преемников искать».
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Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. 14 февраля он поручил ЦИК организовать голосование по поправкам. Уже 11 марта депутаты единогласно поддержали законопроект, а через два дня поправки одобрили власти всех субъектов России. 14 марта Путин подписал закон, а Конституционный суд при этом счел поправки законными.
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