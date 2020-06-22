Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Краснодарский край, Вся Россия

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На телеканале «Россия 1» 21 июня вышел фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину

Напомним, ранее Юга.ру рассказывали, что 21 июня в эфире телеканала планируется показ фильма о президенте. Журналист Павел Зарубин публиковал отрывок из фильма, в котором президент рассказал, что общается с внуками в рабочее время, подчеркнув, что они могут дозвониться ему в кабинет. Создатели фильма также рассказывали, что президент показал им свою «тайную комнату», в которой раньше не доводилось бывать представителям СМИ.

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Как сообщил RT, в фильме «Россия. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин также спросил политика, планирует ли он избираться еще раз на пост президента в 2024 году.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого — если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — заявил Путин.

Он отметил, что если такая поправка в Конституции не появится, то «года через два» на многих уровнях власти «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». Путин подчеркнул, что «надо работать, а не преемников искать».

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Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. 14 февраля он поручил ЦИК организовать голосование по поправкам. Уже 11 марта депутаты единогласно поддержали законопроект, а через два дня поправки одобрили власти всех субъектов России. 14 марта Путин подписал закон, а Конституционный суд при этом счел поправки законными.

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Всего было подготовлено около 400 поправок, все предложения по поправкам можно посмотреть здесь. Отметим, что среди них, в частности, обнуление президентских сроков после принятия поправок. С таким предложением выступила 10 марта депутат Валентина Терешкова, и Путин его поддержал.

Владимир Путин Конституция РФ Президент России

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