Казаки Адыгеи примут участие в выборах атамана Кубанского казачьего войска
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 июля сообщил, что в регионе продолжат развивать казачество
В начале июля Кумпилов встретился в Майкопе с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Пуликовским, кандидатура которого была предложена на пост атамана Кубанского казачьего войска.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти Адыгеи с Кубанским казачьим войском, которое объединяет казаков республики и Краснодарского края.
Майкопский казачий отдел состоит из восьми районных казачьих обществ: Гиагинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Майкопское, Апшеронское, Белореченское, Мостовское и общество города Майкопа.
По словам Мурата Кумилова, многолетнее сотрудничество с казачеством Адыгеи и Кубани, поддержка куначеских отношений между адыгами и казаками является залогом добрососедских отношений.
«Мы ценим вклад казачества в сохранение традиционной культуры, а также в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку к военной службе. С другой стороны — мы с уважением относимся к развитию культуры и традиций всех народов, проживающих на территории Адыгеи. Объединение всех здоровых сил общества вне зависимости от национальности — прочная основа для созидательных процессов», — заявил Кумпилов.
Сергей Пуликовский сообщил, что выборы атамана Кубанского казачьего войска пройдут в Краснодаре ориентировочно 8 августа.
Как сообщали Юга.ру, 4 ноября 2019 года президент России Владимир Путин назначил атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Через два с половиной месяца в связи с новой должностью Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края, а также обязанности атамана ККВ. Исполняющим обязанности атамана тогда назначили его заместителя Николая Первакова.