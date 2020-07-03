Казаки Адыгеи примут участие в выборах атамана Кубанского казачьего войска

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 июля сообщил, что в регионе продолжат развивать казачество

В начале июля Кумпилов встретился в Майкопе с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Пуликовским, кандидатура которого была предложена на пост атамана Кубанского казачьего войска.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти Адыгеи с Кубанским казачьим войском, которое объединяет казаков республики и Краснодарского края.

Майкопский казачий отдел состоит из восьми районных казачьих обществ: Гиагинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Майкопское, Апшеронское, Белореченское, Мостовское и общество города Майкопа.

По словам Мурата Кумилова, многолетнее сотрудничество с казачеством Адыгеи и Кубани, поддержка куначеских отношений между адыгами и казаками является залогом добрососедских отношений.

«Мы ценим вклад казачества в сохранение традиционной культуры, а также в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку к военной службе. С другой стороны — мы с уважением относимся к развитию культуры и традиций всех народов, проживающих на территории Адыгеи. Объединение всех здоровых сил общества вне зависимости от национальности — прочная основа для созидательных процессов», — заявил Кумпилов.

Сергей Пуликовский сообщил, что выборы атамана Кубанского казачьего войска пройдут в Краснодаре ориентировочно 8 августа.