На Кубани выявили еще 57 зараженных коронавирусом, треть из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 3 июля зафиксировали коронавирус у 6 тыс. 159 человек
В Росси за последние сутки COVID-19 подтвердили у 6 тыс. 718 человек. Выздоровели 8 тыс. 915 заболевших, было 176 смертельных исходов, пишет федеральный оперативный штаб.
На Юге России и в регионах Северного Кавказа инфекцию за минувшие сутки обнаружили еще у 512 жителей: 92 — в Ростовской области, 73 — в Ставропольском крае, 62 — в Карачаево-Черкесии, 58 — в Адыгее, 57 — в Дагестане, 57 — на Кубани, 48 — в Кабардино-Балкарии, 24 — в Ингушетии, 21 — в Северной Осетии, 12 — в Чечне, 8 — в Крыму.
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Всего за время наблюдения в стране зарегистрировали 667 тыс. 883 случая инфицирования, пишет RT. Выздоровели при этом 437 тыс. 893 человека, умерли 9 тыс. 859 больных.
В Краснодарском крае со 2 по 3 июля количество зараженных COVID-19 увеличилось на 59 человек. 84 человека при этом выздоровели, еще два человека скончались.
Краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев заражения в регионе:
- 19 — в Краснодаре;
- 11 — в Курганинском районе;
- 6 — в Армавире;
- по 3 — в Павловском, Новокубанском;
- по 2 —в Апшеронском, Отрадненском и Гулькевичском районах;
- по 1 заболевшему — в Белоглинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Динском, Белореченском, Тихорецком, Кавказском, Туапсинском и Каневском районах.
В числе инфицированных четверо детей — по два в краевом центре и Павловском районе. Возраст пациентов — от 2 до 90 лет.
С начала пандемии в крае зафиксировали 6 тыс. 159 случаев заражения. Из них 4 тыс. 910 человек выздоровели, 81 больной скончался.
«16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 — на ИВЛ и 2 — на ЭКМО», — заключили в краевом минздраве.
Стационарное лечение с подозрением на коронавирус проходят 2 тыс. 2 человека. Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 375 человек. В обсерваторах края размещены 286 человек.
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