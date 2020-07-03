На Кубани выявили еще 57 зараженных коронавирусом, треть из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 3 июля зафиксировали коронавирус у 6 тыс. 159 человек

В Росси за последние сутки COVID-19 подтвердили у 6 тыс. 718 человек . Выздоровели 8 тыс. 915 заболевших, было 176 смертельных исходов, пишет федеральный оперативный штаб. На Юге России и в регионах Северного Кавказа инфекцию за минувшие сутки обнаружили еще у 512 жителей: 92 — в Ростовской области, 73 — в Ставропольском крае, 62 — в Карачаево-Черкесии, 58 — в Адыгее, 57 — в Дагестане, 57 — на Кубани, 48 — в Кабардино-Балкарии, 24 — в Ингушетии, 21 — в Северной Осетии, 12 — в Чечне, 8 — в Крыму.

Всего за время наблюдения в стране зарегистрировали 667 тыс. 883 случая инфицирования, пишет RT. Выздоровели при этом 437 тыс. 893 человека, умерли 9 тыс. 859 больных. В Краснодарском крае со 2 по 3 июля количество зараженных COVID-19 увеличилось на 59 человек. 84 человека при этом выздоровели, еще два человека скончались. Краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев заражения в регионе: 19 — в Краснодаре;

11 — в Курганинском районе;

6 — в Армавире;

по 3 — в Павловском, Новокубанском;

по 2 —в Апшеронском, Отрадненском и Гулькевичском районах;

по 1 заболевшему — в Белоглинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Динском, Белореченском, Тихорецком, Кавказском, Туапсинском и Каневском районах.

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