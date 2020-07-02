В Сочи уберут незаконный шлагбаум на дороге к Агурским водопадам
В начале июля суд постановил демонтировать незаконно установленный шлагбаум на пути к Агурскому ущелью и водопадам в Сочинском национальном парке
28 июня в соцсетях появились сообщения от туристов, которые жаловались на двойной сбор денег при входе на Агурские водопады. Очевидцы рассказали, что по пути к водопадам около шлагбаума отдыхающих заставляют заплатить 100 рублей, затем возле официального входа в Сочинский нацпарк просят заплатить еще 200 рублей.
29 июня стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту ограничения проезда и прохода к объекту. В ведомстве установили, что арендатор незаконно установил шлагбаум и собирал деньги за вход.
30 июня Хостинский районный суд города Сочи вынес решение по делу о незаконно установленном шлагбауме на пути к Агурскому ущелью и водопадам. Суд удовлетворил иск физического лица против ООО «Кавказский аул» и решил, что шлагбаум подлежит немедленному демонтажу.
«В ближайшее время начнутся работы по демонтажу шлагбаума. На данный момент с места события был эвакуирован автомобиль, перегородивший проезд к объекту. Машина имеет отношение к ООО "Кавказский аул"», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
По словам представителя пресс-службы, на арендатора уже составлен административный протокол по поводу незаконного сбора денег, а также протокол по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ).
Кроме того, рассматривается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка с предпринимателем.
В нацпарке напомнили, что экомаршрут в ущелье реки Агуры — самый старый в Сочи. Тропа была проложена в 1911 году энтузиастами горного клуба, который организовал Василий Константинов — инженер, руководивший на рубеже XIX-XX веков строительством дороги на Красную Поляну, а потом и второго участка Черноморской железной дороги.
Вырубленная в скале тропа, петляя, приводит к первому 30-метровому водопаду. Он состоит из двух, каскадов 12 и 18 метров, струи которых падают под углом друг к другу. Выше расположены еще два водопада, меньших по высоте, но не менее красивых. Второй — многоструйный, его высота составляет 21 метр. Высота третьего водопада — 23 метра.