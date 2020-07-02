В Сочи уберут незаконный шлагбаум на дороге к Агурским водопадам

В начале июля суд постановил демонтировать незаконно установленный шлагбаум на пути к Агурскому ущелью и водопадам в Сочинском национальном парке

28 июня в соцсетях появились сообщения от туристов, которые жаловались на двойной сбор денег при входе на Агурские водопады. Очевидцы рассказали, что по пути к водопадам около шлагбаума отдыхающих заставляют заплатить 100 рублей, затем возле официального входа в Сочинский нацпарк просят заплатить еще 200 рублей.

29 июня стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту ограничения проезда и прохода к объекту. В ведомстве установили, что арендатор незаконно установил шлагбаум и собирал деньги за вход.

30 июня Хостинский районный суд города Сочи вынес решение по делу о незаконно установленном шлагбауме на пути к Агурскому ущелью и водопадам. Суд удовлетворил иск физического лица против ООО «Кавказский аул» и решил, что шлагбаум подлежит немедленному демонтажу.

«В ближайшее время начнутся работы по демонтажу шлагбаума. На данный момент с места события был эвакуирован автомобиль, перегородивший проезд к объекту. Машина имеет отношение к ООО "Кавказский аул"», — рассказали в пресс-службе нацпарка.